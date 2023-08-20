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Spor
AA 20.08.2023 17:05

Fenerbahçe'de Fred ile Cengiz Ünder Samsunspor kamp kadrosunda

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü Yılport Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'de Fred ile Cengiz Ünder Samsunspor kamp kadrosunda

Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Emre Mor, Bright Osayi-Samuel, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Serdar Dursun ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kah

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