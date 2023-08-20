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Spor
TRT SPOR 20.08.2023 16:57

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique İspanya yolcusu

Fenerbahçe’de Gustavo Henrique ile yollar ayrılıyor. Sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncu için Real Valladolid ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique İspanya yolcusu

Fenerbahçe’de yaprak dökümü devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen isimler ile sırayla yollar ayrılıyor.

Diego Rossi, Joao Pedro ve Willian Arao’dan sonra Gustavo Henrique ile de yol ayrımına gelindi. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Brezilyalı stoper, uzun süredir takımdan ayrı çalışıyordu.

İspanya ikinci lig ekiplerinden Real Valladolid, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Gustavo Henrique de İspanyol ekibinin teklifini kabul etti.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan 30 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerle 23 karşılaşmaya çıktı.

Bu maçların 20’sine 11’de başlayan Gustavo, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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