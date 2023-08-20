Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 20.08.2023 15:45

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi depremzedeler için kulaç attı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyası için farkındalık oluşturmak amacıyla "Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı"na katıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi depremzedeler için kulaç attı
[Fotograf: AA]

Elemelerde yarışmaya hak kazanan Wijnands, İstanbul Boğazı'nı Asya'dan Avrupa'ya yüzerek geçti.

Wijnands, yarışma öncesi, bu yılın başında meydana gelen korkunç depremlerden sonra ellerinden geleni yapmak istediklerini söyledi.

Wijnands, Hollanda hükümetinin başından beri deprem mağdurlarına katkıda bulunduğunu belirtti.

"Hollanda halkı da öyle. Ulusal kampanya sonucunda deprem mağdurları için 150 milyon avro toplandı ancak biz de Türkiye'deki büyükelçilik olarak bir şeyler yapmak istedik."

35. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da yapıldı
35. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da yapıldı

Wijnands, farkındalık oluşturmak amacıyla yüzme yarışına katılarak depremzedeler için yardım toplamak istediklerini dile getirdi.

"Yaşananlar çok ama çok trajik. Deprem bölgesinde birkaç kez bulundum ve yaşananları görmek gerçekten yürek parçalayıcıydı. Burada önemli olan hepimizin mağdurlara destek için elimizden geleni yapmaya devam etmemiz. Hükümetimin yaptığı da bu. Biz de bu yüzme yarışına katılarak bunu yapmak istiyoruz. Türkiye ve Hollanda'daki tüm şirketlere, katkıda bulunan, bu yüzme etkinliğinde bize sponsor olan ve böylece deprem mağdurlarına yardım eden herkese müteşekkiriz."

"Herkesi bu tür projelere destek vermeye davet ediyorum"

Kampanyaya en fazla katkı sağlayan kuruluşlardan Hollanda İşbirliği Derneğinin Başkanı Mehtap Akkaya da Büyükelçi Wijnands'ın yarışmaya katılacağını açıklamasının ardından nasıl yardımcı olabileceklerini düşündüklerini ve kampanyaya sponsor olmaya karar verdiklerini anlattı.

"Depremin üzerinden aylar geçti. İlk zamanlardaki katkılar çok kıymetli ve çok değerliydi ama ondan da daha kıymetlisi, bu katkıların devam ediyor olması çünkü bölgede uzun süre bu desteğe ihtiyaç var ve bu, hepimizin ortak sorumluluğu diye düşünüyorum. Dolayısıyla bireyleri, şirketleri, herkesi bu tür projelere destek vermeye davet ediyorum."

Wijnands, müzisyen Karsu'nun Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konsere katılarak toplanan yardımların Karsu Vakfına bağışlanmasına ilişkin sanatçıya 41 bin avroluk temsili çek takdim etmişti.

Karsu Vakfının internet sitesindeki hesap numaraları üzerinden yardımların toplandığı kampanya, bugün sona erdi.

Sıradaki Haber
Deniz Öncü Avusturya'da birinci oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
İstanbul barajlarında korkutan seviye
16:16
Meteoroloji duyurdu: Aşırı sıcaklar yeni haftada da devam edecek mi?
16:04
Türkiye'nin 'dijital birliği' sahaya çıktı
15:39
Gelin arabası olarak biçerdöveri tercih ettiler
16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
14:46
Kocaeli'de tersanede yangın: 10 işçi dumandan etkilendi
Türkiye'nin "dijital birliği" sahaya çıktı
Türkiye'nin "dijital birliği" sahaya çıktı
FOTO FOKUS
Zincirleme trafik kazasından son anda kurtuldu
Zincirleme trafik kazasından son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ