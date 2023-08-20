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Spor
DHA 20.08.2023 13:44

35. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da yapıldı

Dünyanın Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 77 ülkeden 2 bin 600'ü aşkın yüzücü, İstanbul Boğazı'nda kulaç attı. Yarışta kadınlar genel klasmanda Burcunaz Narin 00:42:54'lük derecesiyle birinci oldu. Erkekler genel klasmanda ise Doğukan Ulaç 00:41:22'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

35. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da yapıldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 35'incisi gerçekleştirildi.

77 ülkeden 2 bin 600 yüzücünün katıldığı yarış, Kanlıca'dan başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son buldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, TMOK Başkan Vekili ve Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Philip Choi'nin startını verdiği yarışta yüzücüler, 6,5 kilometrelik parkuru en hızlı yüzen olabilmek ve Kıtalararası Yüzücü unvanının sahibi olmak için birbirleriyle yarıştı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Organizasyonda genel klasmanda erkekler kategorisinde Doğukan Ulaç 00:41:22'lik derecesiyle birinliği elde ederken, Kerem Hoşgör 00:43:31'lik derecesiyle 2'nci, Halil Şensoy 00:43:44'lük derecesiyle 3'üncü oldu. Genel klasman kadınlarda Burcunaz Narin 00:42:54'lük derece elde ederek 1'inci, Hilal Zeyneb Saraç 00:43:59'luk derecesiyle 2'nci, Ada Liza Çelik 00:44:17'lik derecesiyle 3'üncü oldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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