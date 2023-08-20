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Spor
AA 20.08.2023 10:51

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 liraya indirildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Trendyol Süper Lig takımları Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig fiyatları 1 lira oldu.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 liraya indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ülkeyi yasa boğduğu hatırlatıldı.

TFF'nin sporun birleştirici gücü ve dayanışma ruhu ile futbol ailesinin destekleriyle yaraları sarmak için elinden geleni yaptığı belirtilerek, bu amaçla, yeni sezonda Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK'nin Passolig kart ücretlerinin 1 liraya indirildiği aktarıldı.

Depremden etkilenen kulüplere gönül veren taraftarlara destek olmaya devam edileceği vurgulandı.

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Deprem Hatayspor Gaziantep FK
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