Trabzonspor'da Trezeguet şoku

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'un Mısırlı hücum oyuncusu Trezeguet sakatlandı.

Müsabakanın 50. dakikasında Sacha Boey ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti.

Kaburgasından sorun yaşayan Trezeguet, doğrudan ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan kontrolde Mısırlı oyuncunun sol göğüs bölgesinde kaburga kırığı oluştuğu belirlendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica da mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Trezeguet'nin kaburgasında kırık var. Kaburgasında kırık oluşturacak bir pozisyonda faul bile çalınmaması çok şaşırtıcı" dedi.