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Spor
AA 19.08.2023 22:39

Galatasaray Hakim Ziyech'i açıkladı

Galatasaray, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Galatasaray Hakim Ziyech'i açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hakim Ziyech ve Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Transfer detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, Ziyech, 2023-2024 sezonu ise 3 milyon 587 bin 500 euro alacak. Faslı oyuncuya, bonservisinin alınması halinde 2024-2025 sezonunda net 2 milyon 850 bin euro ödenecek.

Yapılan anlaşma gereği şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi durumunda ise Hakim Ziyech 2025-2026 sezonu için ise net 2 milyon 850 bin euro alacak.

Profesyonel kariyerine Hollanda ekibi Heerenveen'de başlayan Ziyech, sırasıyla Twente, Ajax ve Chelsea'de forma giydi. Sağ kanatta ve orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.

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