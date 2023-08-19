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Spor
AA 19.08.2023 22:10

Galatasaray'da üç, Trabzonspor'da tek değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde yapılan Olimpija Ljubljana maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray'da üç, Trabzonspor'da tek değişiklik
[Fotograf: İHA]

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ile Cedric Bakambu görev bekledi.

Süper Lig'de dev mücadele
Süper Lig'de dev mücadele

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yendikleri maçta özellikle savunmada rotasyon yapan teknik direktör Okan Buruk, ideal kadrosuna döndü.

Buruk, Olimpija mücadelesinde stoper ikilisinde görevlendirdiği Kaan Ayhan'ı yedeğe çekerken sakatlığı bulunan Emin Bayram'ı kadroya almadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Nelsson ile Abdülkerim'i oynattı.

Okan Buruk, orta sahada ise Berkan'ın yerine Sergio Oliveira'yı sahaya sürdü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Berkan bu sezon ilk kez yedek

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, bu sezon ilk kez bir resmi maça yedek başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4, Süper Lig'deki 1 maçına ilk 11 başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde yedeğe çekildi.

Zaha kadroda yok

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Wilfried Zaha, kadroda yer almadı. 30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun hafif sakatlığından dolayı riske edilmemek üzere kadroya alınmadığı bildirildi.

Tete tribünde

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Tete, müsabakayı tribünden izledi.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, henüz lisansı çıkmadığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaray taraftarı, Süper Lig'de sezonun ilk iç saha maçına yoğun ilgi gösterdi. RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi.

Trabzonspor için ayrılan bölümde ise 2 bine yakın bordo-mavili taraftar takımlarını destekledi.

Galatasaray'da üç, Trabzonspor'da tek değişiklik

Kerem seremoniye depremzede çocuk ile çıktı

Galatasaray'da takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesi seremoniye depremzede bir çocukla çıktı.

Tecrübeli futbolcu, tekerlekli sandalyedeki kız çoğuna İstiklal Marşı sırasında destek oldu.

Kuntz tribünde

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı tribünden takip etti.

RAMS Park'ta yapılan müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Jan-Moritz Lichte de izledi.

Galatasaray'da üç, Trabzonspor'da tek değişiklik

Trabzonspor'da tek değişiklik

Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Nenad Bjelica, ligin ilk haftasında 1-0 kazandıkları Bitexen Antalyaspor mücadelesinin 11'inde tek değişikliğe gitti.

Bordo-mavili ekip, Uğurcan Çakır, Filip Benkovic, Stefano Denswil, Jens Larsen, Eren Elmalı, Dimitritos Kourmpelis, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'un yedek kulübesinde Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Kerem Şen, Maxi Gomez, Göktan Gürpüz, Doğucan Haspolat, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Tonio Teklic, Enis Destan yer aldı.

Bjelica, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Edin Visca'nın yenine Bardhi'yi 11'de oynattı.

Bordo-mavili ekipte, VavaCars Fatih Karagümrük'ten transfer edilen stoper Rayyan Baniya da ilk kez maç kadrosuna girdi.

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