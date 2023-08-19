Galatasaray Icardi ile coştu

Trendyol Süper Lig`in 2. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

Galatasaray, Trabzonspor'u Rams Park'ta ağırladı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Galatasaray sezonun ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı. Sarı kırmızılılar yıldız golcüsü Icardi'nin attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

GOL - 23. dakikada Galatasaray, Mauro Icardi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mauro Icardi, karşı karşıya pozisyonda yaptığı şık dokunuşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

GOL - 90+3 Icardi farkı ikiye çıkarttı. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Icardi, penaltı noktası yakınından gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın sağından köşede ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıktı.

Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında kazanarak puanını 4`e yükseltti.

Sezonu evinde galibiyetle açan Trabzonspor ise deplasmanda istediği sonucu elde edemedi. Bordo mavililer haftayı 3 puanla tamamladı.

Galatasaray evindeki yenilmezliğini 18 maça çıkardı

Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü ve 18 maça çıkardı.

Cimbom evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a karşı aldı. Cimbom, geride kalan 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens soldan bindiren Torreira'ya topu çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Galatasaraylı oyunculara çarpan top yön değiştirerek auta gitti.

23. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Bakasetas'ın atağa çıkarken kaptırdığı topu Kerem tek pasla savunmanın arasından Icardi'nin önüne gönderdi, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0

25. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson arka direkte topa kafayla vurdu, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 üstünlükle noktaladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

65. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Abdulkerim Bardakcı'nın uzun topuna soldan hareketlenen Angelino bekletmeden topu içeri çevirdi, Yunus Akgün altı pas içinde kaleciyle karşı karşıya topa vurdu, Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu Mertens tamamladı ancak Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

85. dakikada Icardi ceza sahası sol aut çizgisinde topu içeri çevirerek Oliveira ile buluşturdu. Oliveira'nın altı pasa gönderdiği topa Bakambu topuğuyla hamle yapsa da istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Bakambu'nun pasında Icardi ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı, Arjantinli forvetin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

[Fotoğraf: AA]

88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Enis Destan kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, Muslera topun kaleye girmesine izin vermedi.

GOL - 90+3. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Kaan Ayhan'ın soldan uzun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Stat: Rams Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Torreira (Dk. 82 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 89 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 64 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 82 Kerem Demirbay), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Bakambu), Icardi.

Trabzonspor: Uğurcan Çarkır, Larsen, Benkovic, Denswil (Dk. 81 Baniya), Eren Elmalı, Kourbelis (Dk. 81 Doğucan Haspolat), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 72 Enis Destan), Bardhi, Trezeguet (Dk. 51 Teklic), Umut Bozok.

Goller: Dk. 23 ve 90+3 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 62 Icardi, Dk. 76 Oliveira Dk. 86 Muslera, Dk. 86 Angelino (Galatasaray), Dk. 65 Kourbelis, Dk. 68 Bardhi, Dk. 90+6 Eren Elmalı (Trabzonspor)