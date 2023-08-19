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Spor
AA 19.08.2023 19:28

Liverpool 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Bournemouth'u 3-1 yendi.

Liverpool 3 puanı 3 golle aldı

Premier Lig'in ikinci haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı.

Konuk takım, 3. dakikada fileleri havalandıran Antoine Semenyo ile 1-0 öne geçse de rakibine Luis Diaz'ın 27, Muhammed Salah'ın 36 ve Diogo Jota'nın 62. dakikada attığı gollerle cevap veren Liverpool, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Alexis Mac Allister, 58. dakikada direkt kırmızı kart gördü. "Kırmızılar", bu sonuçla puanını 4 yaptı. Bournemouth ise bir puanda kaldı.

Liverpool kariyerinde 187 gole ulaşan Salah, kulüp tarihinin en skorer futbolcuları listesinde Steven Gerrard'ı (186) geride bırakarak 5. sıranın sahibi oldu.

Günün diğer maçlarında Brighton, Wolverhampton'ı 4-1, Brentford ise Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

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