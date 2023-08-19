Rize'de puanlar paylaşıldı

Rizespor ile Alanyaspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetti.

Karşılaşmada iki taraf da gol sevinci yaşayamadı ve 90 dakika 0-0'lık bereberlikle tamamlandı.

Alanyaspor'da Oğuz Aydın 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlhan Palut yönetimindeki Rizespor seyircisi önünde ilk sınavını vedi. Karadeniz ekibi sahadan beraberlikle ayrılarak bu sezon ilk puanını hanesine yazdırdı.

Lige galibiyetle başlayan Alanyaspor ise deplasmanda elde ettiği beraberlikle haftayı 4 puanla kapattı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada sol taraftan Yusuf Özdemir'in sol kenardan ceza sahası içine uzun taç atışında, savunmanın hatasından yararlanan Eduardo'nun yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu ayakları ile çelmeyi başardı.

12. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Halil İbrahim Pehlivan’ın vuruşu ile top savunma oyuncusundan sekerken topla buluşan Olawoyin’in şutu az farkla auta çıktı.

32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Altin Zeqiri’nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak kurtardı.

34. dakikada Alanyaspor defans hattını zorlayan Çaykur Rizespor’da sol kanattan topla buluşan Altin Zeqiri’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

43. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan yapılan ortayı karşılayan Eduardo’nun vuruşu ile top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Olavoyin'in ara pasında hareketlenen Varesanovic'in boş pozisyonda savunma arkasına pasında, Mary ağır davranınca Fidan Aliti son anda topu çevirmeyi başardı.

63. dakikada Mary'nin topuk pasında ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği top kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.

Mary'nin tamamlamak istediği top Yusuf Özdemir'e çarparak Zeqiri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği meşin yuvarlak, bir kez daha Yusuf Özdemir'in göğsünden sekerek yerdeyken ellerinde kaldı.

65. dakikada Corendon Alanyaspor 10 kişi kaldı. Alanyasporlu oyuncu Oğuz’un rakibi Benhur’a yaptığı müdahale sonucu maçı hakemi serbest vuruş düdüğü çaldı.

KIRMIZI KART - ALANYASPOR 10 KİŞİ - 67. dakikada Müdahaleyi sarı kart olarak değerlendiren hakem Yiğit Arslan, VAR uyarısı sonrası yeniden izlediği pozisyonda, Oğuz’a gösterdiği sarı kartın rengini kırmızı ile değiştirdi. Alanyaspor, kalan bölümde 10 kişi mücadele etti.

90+1. dakikada kazanılan faul atışında, Balkoviç'in sağ çaprazdan şutunda iyi yer tutan kaleci Gökhan akkan, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşma, golsüz sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yiğit Arslan, Furkan Ürün, Murat Temel.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Anıl Yaşar, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk. 80 Pinchi), Zeqiri, Olawoyin (Dk. 90+3 Diouf), Benhur Keser (Dk. 80 Gustavo), Mary.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto (Dk. 81 Hadergjonaj), Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Coelho, Janvier (Dk. 69 Fer), Efecan Karaca, Novais (Dk. 81 Balkovec), Eduardo, Anderson (Dk. 61 Oğuz Aydın).

Sarı kartlar: Dk. 40 Yusuf Özdemir, Dk. 45+3 Richard, Dk. 63 Augusto (Corendon Alanyaspor), Dk. 69 Olawoyin, Dk. 74 Eray Korkmaz, Dk. 87 Anıl Yaşar (Çaykur Rizesppor)

Kırmızı kart: Dk. 67 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)