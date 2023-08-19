Beşiktaş Ajdin Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Siyah-beyazlı ekip, Ajdin Hasic'i Bosna Hersek ekiplerinden FK Sarajevo'ya kiraladı.
"Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Geçen sezon da Göztepe'de kiralık olarak görev yapan 21 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, İzmir temsilcisiyle 11 maçta görev aldı.