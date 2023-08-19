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Spor
TRT Haber 19.08.2023 15:53

Fenerbahçe'de yeni hedef Rade Krunic

Fenerhahçe, orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde ilk hedef, Milan’da forma giyen Rade Krunic.

Fenerbahçe'de yeni hedef Rade Krunic
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Yıldız oyuncuları kadrosuna katan sarı lacivertliler, orta sahaya takviye yapmayı hedefliyor. Yönetimin listesindeki ilk isim, kariyerini İtalyan ekibi Milan'da sürdüren Rade Krunic.

Geçtiğimiz sezon forma giydiği 34 maçın 27'sine 11'de başlayan Bosna Hersekli futbolcu, yüzde 86 pas isabeti ve yüzde 55 ikili mücadele kazanma ortalamasıyla dikkat çekti.

İsmail Kartal ısrarcı

İtalyan ekibi yeni sezon planlamasında önemli bir yeri olan 29 yaşındaki oyuncu için görüşmeler sürüyor. İsmail Kartal’ın orta sahaya ısrarla Krunic’i istemesi nedeniyle yönetim, Boşnak isme özel önem veriyor.

Milan’ın ilk görüşmelerdeki olumsuz tavrını kırmaya çalışan Fenerbahçe, Fred ve Szymanski’nin ardından orta alandaki son parçayı tecrübeli futbolcuyla tamamlamayı amaçlıyor.

Krunic’in alternatifi de hazır

Rade Krunic’in alternatifleri de netlik kazanmaya başladı. Fenerbahçe'nin, Tanguy Ndombele’yi gündemine aldı.

Tottenham ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, 26 yaşındaki futbolcu da transfere sıcak bakıyor.

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