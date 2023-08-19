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Spor
İHA 19.08.2023 15:43

Samsunspor'da 24 oyuncu gitti, 5 oyuncu kendine kulüp arıyor

Samsunspor, bu transfer döneminde 24 oyuncusuyla yollarını ayırırken, kadro dışı bulunun 5 futbolcusu da kendisine kulüp arıyor.

Samsunspor'da 24 oyuncu gitti, 5 oyuncu kendine kulüp arıyor
[Fotograf: İHA]

Süper Lig’e 11 yıl aranın ardından yükselen Samsunspor’da sezonun kadro planlaması sürüyor.

Bu çerçevede ilk olarak sözleşmesi sona eren Tomane Mendes ile sözleşme yenilenmezken, Fenerbahçe’den kiralanan Emre Demir ile Ankaragücü’nden kiralanan Ali Kaan Güneren ile yola devam edilmedi.

Kırmızı-beyazlılarda sözleşmesi devam eden 21 oyuncu da başka takıma gitti. Kadro dışı bulunan oyunculardan 5’inin de kendisine takım arama çalışmaları devam ediyor.

24 oyuncu gitti, 5 oyuncu da kadro dışı

Karadeniz temsilcisinde bu sene kadroda bulunan sözleşmeli oyunculardan Yusuf Emre Gültekin, Polat Yaldır, Moussa Guel, Aykut Özer, Şener Kaya, Sarp Ekinci, Douglas Tanque, Celil Yüksel, Barış Alıcı, Ali Ülgen, Nurullah Aslan, Sheldon Bateau, Yusuf Abdioğlu, Melih Okutan, Mücahit Albayrak, Furkan Fehmi Güneş, Elhadj Bah, Berk Taşkın, Ensar Arslan, Guy Yameogo ve Semih Altıkulaç ile yollar ayrıldı. Takımdan ayrılması istenen ve kadro dışı konumunda bulunan oyunculardan Elano Yegen, Melih Altıkulaç, Kadeem Harris, Ahmet Sağat ve Yusuf Ensar Poyrazlı’nın ise yeni takım arayışları sürüyor.

7’si yabancı 10 oyuncu kadroya katıldı

Kırmızı-beyazlılar yaz transfer sezonunda 7’si Türk, toplam 10 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Samsun temsilcisi bu süreçte Kingsley Schindler, Marius Mouandilmadji, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Oliver Ntcham, Nanu Gomes, Marc Bola, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen ve Okan Kocuk’u kadrosuna kattı.

Kadrosunda 11 yabancısı bulunan Samsunspor’un 3’ü yabancı 2’si yerli toplam 5 transfer daha yapması bekleniyor.

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