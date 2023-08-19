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Spor
AA 19.08.2023 15:33

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 35. kez düzenlenecek

Bu yıl 35. düzenlenecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 20 Ağustos Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 35. kez düzenlenecek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 6,5 kilometre uzunluğundaki yarış, Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme'de sonra erecek.

Türkiye'den 288 kadın ve 1043 erkek yüzücü yarışta yer alacak. Ayrıca 78 ülkeden 450 kadın ve 860 erkek sporcu da organizasyona katılacak. Yarışta toplamda 2 bin 641 kişi mücadele edecek.

Geçen yıl düzenlenen organizasyonda kadınlar genel klasmanda Burcu Naz Narin 48 dakika 14 saniye, erkekler genel klasmanda ise Doğukan Ulaç 48 dakika 13 saniye derecesi ile birinci olmuştu.

TMOK tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989’da Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımı ile düzenlenen yarış, 2022 yılında 50’den fazla ülkeden 2500’e yakın yüzücüyü bir araya getirmişti.

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