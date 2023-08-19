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Spor
DHA 19.08.2023 17:45

Merih Demiral Al Ahli’ye transfer oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta formasını giyen milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli’ye transfer oldu.

Merih Demiral Al Ahli’ye transfer oldu

Al Ahli Kulübü’nden yapılan açıklamada 25 yaşındaki savunma oyuncusu için Türkçe, ‘Ekibimize hoş geldin’ paylaşımı yapıldı. Merih Demiral ise sosyal medya hesabından ‘Merhaba. Al Ahli için savaşmaya hazırım’ ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan ekibi yaz transfer döneminde şu ana kadar Chelsea’den Edouard Mendy, Roma’dan Roger Ibanez, Barcelona’dan Franck Kessie, Manchester City’den Riyad Mahrez, Newcastle United’tan Allan Saint-Maximin ve Liverpool’dan Roberto Firmino’yu kadrosuna kattı.


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