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Spor
AA 19.08.2023 18:55

Milli para okçulardan 3'ü altın 4 madalya

Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli para okçular 3'ü altın 4 madalya elde etti.

Milli para okçulardan 3'ü altın 4 madalya

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam kentinde organize edilen şampiyonada, bugün yapılan takım müsabakalarında ay-yıldızlı sporcular 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonada bugün, Yiğit Caner Aydın ve Bahattin Hekimoğlu’ndan oluşan W1 erkek takımı altın madalya, Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın açık takımı altın madalya kazandı.

Yağmur Şengül ve Mervenur Eroğlu’ndan oluşan klasik yay kadın açık takımı altın madalya, Sadık Savaş ve Yavuz Papağan’dan oluşan klasik yay erkek açık takımı ise gümüş elde etti.

Federasyon, tüm sporcularını ve teknik ekibini tebrik ederek yarınki yarışmalarda başarılar diledi.

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