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Spor
AA 19.08.2023 21:53

Neymar görkemli törenle Al Hilal taraftarıyla buluştu

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekibi Al Hilal, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından transfer ettiği Brezilyalı yıldız Neymar için tanıtım töreni düzenledi.

Neymar görkemli törenle Al Hilal taraftarıyla buluştu

Neymar, Al Hilal'in ikinci haftada Al Feiha'yı konuk ettiği karşılaşma öncesi King Fahd Stadı'nda gerçekleştirilen törende taraftarların karşısına çıktı.

Tribünleri tamamen dolduran yaklaşık 60 bin Al Hilal taraftarı, Neymar'ın sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Taraftarları selamlayan 31 yaşındaki futbolcu için ışık gösterileri yapıldı.

Brezilyalı futbolcu, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon avro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon avroya kadar çıkması bekleniyor

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