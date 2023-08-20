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Spor
AA 20.08.2023 15:30

Milli sporcu Yasmani Copello Macaristan'da yarı finale yükseldi

Milli sporcu Yasmani Copello Escobar, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı finale kaldı.

Milli sporcu Yasmani Copello Macaristan'da yarı finale yükseldi

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününün sabah seansında kadınlar 20 kilometre yürüyüş, disk atma, heptatlon, 100 metre ile erkekler 400 metre, yüksek atlama, 400 metre engelli ve 110 metre engelli yarışları yapıldı.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide elde ettiği 48.92'lik derecesiyle yarı finale yükseldi.

Aynı disiplinde yarışan İsmail Nezir ile erkekler yüksek atlamada Alperen Acet ve 110 metre engelli de Mikdat Sevler ise finale kalamadı.

Kadınlar 20 kilometre yürüyüş finalinde yer alan milli sporcu Meryem Bekmez ise yarışı tamamlayamadı.

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