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Spor
AA 20.08.2023 16:47

Milli güreşçiler Romanya'da 9 madalya kazandı

Milli güreşçiler, Romanya'da düzenlenen Ion Cornianu Ladislau Simon Uluslararası Güreş Turnuvası’nda 9 madalya elde etti.

Milli güreşçiler Romanya'da 9 madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Grekoromen Güreş Milli Takımı; 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya ve topladığı 167 puanla birinci oldu.

Gürcistan'ın ikinci olduğu turnuvada, ev sahibi Romanya ise üçüncü sırada yer aldı.


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