Milli güreşçiler Romanya'da 9 madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Grekoromen Güreş Milli Takımı; 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya ve topladığı 167 puanla birinci oldu.
Gürcistan'ın ikinci olduğu turnuvada, ev sahibi Romanya ise üçüncü sırada yer aldı.
Romanya’da Milliler 9 Madalya Kazandı— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) August 20, 2023
Bükreş’te düzenlenen Ion Cornianu & Ladislau Simon Uluslararası Güreş Turnuvası’nda, Grekoromen Güreş Milli Takımımız iki altın, üç gümüş ve dört bronz madalya ile topladıkları 167 puanla birinci oldu.https://t.co/0fqyVTBnHN pic.twitter.com/USygNTmlsQ