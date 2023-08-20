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Spor
AA 20.08.2023 19:25

Başakşehir "Başakşehirli Aile Tribünü" projesini hayata geçirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Başakşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği iş birliğinde "Başakşehirli Aile Tribünü" projesine hayata geçirdi.

Başakşehir "Başakşehirli Aile Tribünü" projesini hayata geçirdi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı Batı Tribünü A Blok'ta "Baykuş Yuvası" olarak isimlendirilen bölge, 0-6 yaş arası çocukların kendilerine ayrılmış oyun ve eğlence alanında vakit geçirip eğlenirken ailelerin de maç izleyecekleri bir alan olarak yeniden tasarlandı.

Başakşehir "Başakşehirli Aile Tribünü" projesini hayata geçirdi

Proje, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maç ile başladı.

Etkinliklerin saha içinde sınırlı olarak kalmadığı projede, maç günleri stadyum dışında da oluşturulan eğlence ve konser alanlarında çocukların keyifli vakit geçirmesi planlanıyor.

Ayrıca her maç günü bir futbolcunun da çocuklar ile birlikte söyleşide bir araya gelmesi de proje içerisinde yer alıyor.


VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maç öncesinde başkan Göksel Gümüşdağ ve Brezilyalı futbolcu Joao Figueiredo, stat dışındaki eğlence alanında minik taraftarlarla buluştu.

Başakşehir "Başakşehirli Aile Tribünü" projesini hayata geçirdi

Semtte taraftar kültürünü çocuklara küçük yaştan itibaren aşılamayı hedefleyen kulüp, sadece oyuncu yetiştiren değil, taraftar yetiştiren bir kulüp olarak ilçeyle bütünleşmeyi hedefliyor.

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