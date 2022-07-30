Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, yüzmede Talya Erdoğan 800 metre serbest stil finalinde 8.57.45, Tolga Temiz 200 metre serbest stil finalinde 1.51.23 ve Belis Şakar 200 metre karışık finalinde 2.19.12'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Judoda +100 kilo finalinde Recep Ergin, Gürcü rakibine mağlup oldu ve gümüş madalya aldı. 78 kiloda Sümeyye Kaya, bronz madalya maçında rakibine ipponla yenilerek 5'inci oldu.

Atletizmde Elif Aydın, Defne Tuna, Zeynep Kaya ve Eda Nur Tulum'dan oluşan Kadın Bayrak Takımı seçmelerde 15'inci, Emirhan Genç, Melih Candaş, Mazlum Tuncer ve Eren Keser'den oluşan Erkek Bayrak Takımı ise 9'uncu oldu.

Özlem Özcan, gülle atma finalinde 14,37 metrelik derecesiyle 5'inciliği elde etti. Yusuf Şenödeyici uzun atlamada 6,37 metreyle 7'nci, Azat Özkan 3 bin metre finalinde 8.44.57'lik derecesiyle 6'ncı, Mazlum Tuncer 800 metre finalinde 2.02.87'lik derecesiyle 5'inci ve Mahmut Can Çalışır cirit atma finalinde 55,40 metreyle 9'uncu sırayı aldı.

Badmintonda Buğra Aktaş ve Ravza Bodur'dan oluşan Karışık Çift Takımı son 16 turunda Norveçli, çeyrek finalde İsveçli rakiplerini 2-0'lık skorlarla yenerek yarı finale çıktı.

Basketbolda 16 Yaş Erkek Milli Takımı 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan'ı 93-51 mağlup etti.

Cimnastik halka finalinde Volkan Arda Hamarat 6'ncı oldu.

Voleybolda 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, yarı finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.