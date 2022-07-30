Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da olağanüstü genel kurul başladı
[Fotograf: AA]
Galatasaray Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı başladı. Toplantıda kulübün 2022 yılı bütçesi görüşülerek, karara bağlanacak.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.
Toplantıda kulübün 2022 yılı bütçesi görüşülerek, karara bağlanacak.
Etiketler: Galatasaray
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