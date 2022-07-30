Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gustavo Henrique'ye ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" denildi.