Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Gustavo Henrique'ye ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" denildi.
Ailemize hoş geldin Gustavo Henrique! ???????? pic.twitter.com/bpxVtDnr8W— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 29, 2022
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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