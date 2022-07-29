Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, maçta sakatlık geçiren futbolcuların Acıbadem Altunizade Hastanesinde kontrollerden geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Ferdi Kadıoğlu'nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci'de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King'de burkulma, Altay Bayındır'da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro'da ise üst adale yırtığı saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.