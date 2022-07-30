Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aysu Türkoğlu adını tarihe yazdırdı
Bodrumlu Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü olarak adını tarihe yazdırdı.
Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırmayı başardı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aysu Tükoğlu'nun Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk olduğunu belirtti.
Kasapoğlu, açıklamasında "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu! Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.
Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu!????♀️— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 30, 2022
Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz!???????? pic.twitter.com/9bq14RGDxq
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