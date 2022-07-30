İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, spor kulüplerinin, 2022'nin nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu sonrasında tüzel kişilik kazandığı hatırlatıldı.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte dernek statüsünde bulunan spor kulübü derneklerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescilleri bulunan spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığına dosya devir teslim işlemleri kanunda belirtilen sürede tamamlandı.

Bu kapsamda Türkiye genelinde 18 bin 44 spor kulübü derneğinin devir işlemleri gerçekleştirildi. Bu süreçten sonra spor kulüplerinin iş ve işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülecek.

Denetim ve rehberlik hizmeti İçişleri Bakanlığınca da yürütülecek

7405 sayılı Kanun’un 13’üncü ile 5253 sayılı Kanun’un 19’uncu maddeleri uyarınca spor kulüplerine yönelik denetim ve rehberlik hizmetleri İçişleri Bakanlığınca ve mülki idare amirliklerince de yürütülmeye devam edilecek.

Söz konusu Kanun’un 25’inci maddesi uyarınca spor kulüplerinin adlarında izne tabi kelimelerin (Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, Şehit, Gazi) kullanılması İçişleri Bakanlığının iznine tabi olmaya devam edecek.

Yardım toplama işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek

Yabancı STK’ların spor kulüpleri ile iş birliğinde İçişleri Bakanlığı’ndan, spor kulüplerinin yurt, pansiyon ve lokal açmalarında mülki idare amirliklerinden izin alınması hususu devam edecek. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca spor kulüplerinin yardım toplama iş ve işlemleri yine İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirliklerince yürütülecek.

e-Devlet üzerinden sunulan hizmetler sonlandırılacak

Ayrıca ilgili spor kulüplerine dernek statüsünde olmalarından kaynaklı e-Devlet üzerinden sunulan hizmetler, (e-üyelik, e-tüzük, e- alındı belgesi, e-genel kurul ve yönetim kurulu, e-matbaa, e-faaliyet belgesi, e-yurt dışı yardım yapma bildirimi, dernek üyeliği sorgulama ve sonlandırma vb.) yapılan devir işlemi sebebiyle sonlandırılacak.