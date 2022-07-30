Kadro bekleyen sözleşmeli personel için gözler ekim ayına çevrildi. Meclis açılınca mali ve özlük haklarla ilgili yasa için harekete geçilecek.

Toplu sözleşmede yer almıştı

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde tıpkı 3600 ek gösterge gibi kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadro meselesi de dahil olmak üzere sözleşmeliler ile ilgili bir çalışma yapılacağı ve bu çalışmanın 2022 yılı içinde tamamlanacağı bir madde olarak yer almıştı.

Kadro hakları isteğe bağlı olacak

Kamuda yaklaşık 560 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gündemde. Kapsamlı bir düzenleme yapılacak ve bu düzenlemeyle sözleşmeli personele kadro hakkı verilecek. Kamudaki sözleşmeli memurların memur olarak kamuya atanması isteğe bağlı olacak. Çalışmalar kapsamında detaylar netleştikçe kamuoyu ile paylaşılacak.

Bakan Bilgin'den açıklama

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, şunları kaydetmişti;

Kamuda sözleşmeliler sorunu var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olanları statülere dönüştüreceğiz, diğerlerinin de kadro haklarını vereceğiz.

Çalışmalar hızlandırıldı

Öte yandan kadro düzenlemesiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde ayrı bir çalışma grubu oluşturuldu.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi için sendikaların görüşü alınacak. Daimi kadro için alternatifler değerlendiriliyor. Üzerinde uzlaşılan taslak, sendikalarla da değerlendirilecek.

Ardından gözler Meclis'e çevrilecek

Meclis'in 1 Ekim'de mesaiye başlamasıyla birlikte sözleşmeli personele kadro konusunun da gündeme getirilmesi bekleniyor

Geçici işçilerin çalışma sürelerinin 10 aydan 12 aya çıkarılması, 70 bin taşeron çalışanın kadroya alınıp tayin hakkı verilmesi de ele alınan konular arasında.