Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek program saat 17'de başlayacak.

Erdoğan'ın, programda fındık fiyatlarını da açıklaması bekleniyor.