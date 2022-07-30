Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da toplu açılış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu programı kapsamında toplu açılış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek program saat 17'de başlayacak.
Erdoğan'ın, programda fındık fiyatlarını da açıklaması bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ordu
Sıradaki Haber
Hafta sonu sıcak havaya dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz