Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 07:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haftalık vaka sayısı 365 bin 424
[Fotograf: AA]
18-24 Temmuz haftalık vaka tablosuna göre, 365 bin 424 yeni vaka tespit edildi, 157 kişi hayatını kaybetti.
Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.
Buna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 265 bin 962 oldu.
Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495'e yükselirken, 99 bin 341 kişi hayatını kaybetti.
11-17 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 226 bin 532. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre 138 bin 892 arttı.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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