Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 265 bin 962 oldu.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495'e yükselirken, 99 bin 341 kişi hayatını kaybetti.

11-17 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 226 bin 532. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre 138 bin 892 arttı.