Eski hocasından Arda Güler'e Almanya tavsiyesi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken 18 yaşındaki Arda Güler'in futbola başladığı Gençlerbirliği altyapısında ilk antrenörlüğünü yapan Erol Tokgözler, açıklamalarda bulundu.

Arda Güler’in Gençlerbirliği altyapısına katılma sürecini anlatan Erol Tokgözler, genç futbolcuyu ilk gördüğünde çok etkilendiğini söyledi.

"Futbol topu vücudunun bir organı gibi, topla çok rahat"

Tokgözler, Arda’nın yeteneği ile öne çıktığını vurguladı.

"Arda'nın okulunun beden eğitimi öğretmeni rahmetli Mahmut hoca, Arda’yı derste görüp, çok beğeniyor. Bizi; ‘Çok yetenekli bir çocuk var. Bir bakar mısınız?’ diye aradı. Biz de; ‘Tabii ki’ dedik. Arda’yı deneme antrenmanına aldık. O yıl da Arda’nın yaşına göre 1 yaş büyüklerin grupları vardı. Bir yaş büyükler içinde denedik. Yeteneği hemen göze çarptı. Hemen lisansını çıkardık, üst yaş gruplarıyla antrenmanlara devam etti. Futbol topu vücudunun bir organı gibi, topla çok rahat. En önemli özelliği buydu. Antrenörler zaman zaman maçı kazanmak için oyuncuları şekillendirmeye çalışırlar. Burada önemli olan oyuncunun var olan yeteneğini korumak ve geliştirmektir. O yüzden Arda’ya her maça çıkarken; ‘Arda sana özel bir şey söylemiyorum, sadece rahat ol’ diyordum. O da bu rahatlık karşısında söylenenleri çok daha yüksek bir düzeyde sahaya koyabiliyordu."

[Fotoğraf: AA / Erol Tokgözler] [Fotoğraf: AA / Erol Tokgözler]

"Arda, şu anda hayallerinin takımında oynuyor"

Tokgözler, genç futbolcunun Fenerbahçe’ye transferine de değindi.

"Serhat Bekmezci, bizim bir maçımıza başka bir oyuncuyu izlemek için geliyor ama Arda çok dikkatini çekiyor. Maçtan sonra da Arda’nın ailesiyle görüşüyor. Bir süre sonra Arda’nın babası benimle görüşmek istedi. Bana Fenerbahçe’nin Arda’ya olan ilgisinden bahsetti, çok stresli olduklarını söyledi. Çünkü Gençlerbirliği de üç büyükler dışında altyapının üç büyüğünden biridir. Oyuncu yetiştirme konusunda çok başarılı bir takımdır. Arda’nın transferinde ailesi, acaba bir şey kazanıyor muyum, yoksa kaybediyor muyum? psikolojisini yaşadı. Bir gün antrenmana çıkacakken bana; ‘Arda’nın evraklarını hazırlayın, Arda’yı veriyoruz’ diye bir mesaj geldi. Biz şok olduk tabii. 200 bini peşin, 200 bini de oynadıktan sonra ödenecek şekilde 400 bin TL’ye Arda’nın transferi gerçekleşmiş. Arda, şu anda hayallerinin takımında oynuyor. Gerçek bir Fenerbahçeli, Alex hayranı. Pırıl pırıl da bir insan. Bizim futbolda yapamadığımız şey, genelde saha dışını yönetememektir ama Arda, saha dışında da saha içinde olduğu kadar profesyonel ve işinin gereğini yapan düzgün bir çocuk."

"Bir ödül varsa, Arda onu alır"

Erol Tokgözler, Arda Güler’in her yıl Avrupa’nın en iyi genç futbolcusuna verilen "Golden Boy" ödülüne aday gösterilmesine ilişkin konuştu.

"Şu an lige bakıyorum, Arda’nın yetenekleriyle denk oyuncu göremiyorum. Yetenekli oyuncular çok var ama Arda, oyuna ne kadar girerse o kadar katıyor. 5 dakika oynasa bile bir şeyler yapıyor. İşinin aşığı bir çocuk. Milli takımda da çok güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum. Arda’nın yaşında bir oyuncunun A Milli Takım’da oynaması önemli bir başarı. Arda gerçekten o kaliteyi herkese ispat etmiş durumda. Ortada bir kupa varsa, Arda onun bir sapından tutmuştur. O konuda da çok iddialı bir çocuk. Saha içinde çok ciddidir ama sempatik yapısıyla o ciddiyeti karşı tarafa olumlu bir şekilde yansıtır. Faul yapar, gider kaldırır. Bir ödül varsa, Arda onu alır."

[Fotoğraf: AA arşiv] [Fotoğraf: AA arşiv]

"Arda bir cevher işlenirse mücevher olacak"

Tecrübeli antrenör, Arda’nın Almanya’ya transfer olmasının genç futbolcunun gelişimi açısından daha faydalı olacağının altını çizdi.

"Arda’nın bir sene daha Fenerbahçe’de kalması Fenerbahçe’ye çok şey katar ama Arda’ya bir şeyler katar mı? O çok önemli. Ben gitmesi taraftarıyım. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden, çok yarışmacı bir takım. Oradaki beklentilerle Arda’nın beklentileri çakışırsa, o zaman Arda gelişimiyle ilgili geri adım atmış olur. Arda hala bir çocuk, hala öğreniyor. Yaşı 18 olsa da hatalara açık bir çocuk. O yüzden gelişimini sürdürecek antrenman metotlarının Almanya’da, Arda’ya daha yakın olacağını düşünüyorum. Arda bir cevher, işlenirse mücevher olacak."