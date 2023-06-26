Parçalı Bulutlu 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 26.06.2023 16:03

Milli dağcı Tunç Fındık 14x8000 projesini bitiren ilk Türk oldu

Milli dağcı Tunç Fındık, bu branşta "olimpiyat şampiyonluğu" olarak nitelendirilen ve Dünya'da sadece 45 kişinin tamamlayabildiği 14x8000 projesini başarıyla bitiren ilk Türk sporcu oldu.

Milli dağcı Tunç Fındık 14x8000 projesini bitiren ilk Türk oldu

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcu Tunç Fındık, projenin 14. ve son ayağı Pakistan'daki Nanga Parbat (8125 metre) tırmanışını sonuçlandırıp, bu seriyi tamamlayan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Milli dağcı Tunç Fındık 14x8000 projesini bitiren ilk Türk oldu

Federasyon ayrıca, Türk dağcılık sporuna böyle bir başarıyı yaşattığı için Tunç Fındık'ı tebrik etti.

Tunç Fındık, 14x8000 projesi kapsamında 2006 yılında başladığı tırmanışlarında sırasıyla; Everest (Nepal), Cho Oyu (Nepal), Lhotse (Nepal), Dhaulagiri (Nepal), Makalu (Nepal), Kanchenjunga (Nepal), K2 (Pakistan), Shishapangwa (Tibet), Manaslu (Nepal), Gasherbrum II (Pakistan), Broad Peak (Pakistan), Annapurna I (Nepal) ve Gasherbrum I (Pakistan) zirvelerine çıkmıştı.

Milli dağcı Tunç Fındık 14x8000 projesini bitiren ilk Türk oldu

Bakan Osman Aşkın Bak Tunç Fındık'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 8000 metre üzerindeki 14 zirveyi tırmanarak, 14x8000 projesini tamamlayan ilk Türk olan milli sporcu Tunç Fındık için tebrik mesajı yayımladı.

"Milli sporcumuz Tunç Fındık, zorlu rotasıyla nam salan Nanga Parbat’ın 8125 metrelik zirvesinde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak, yeryüzünde 8000 metre üzerindeki 14. zirvesini tamamlayan ilk Türk olarak büyük bir başarı elde etmiştir. İnsanlık tarihinde sadece 45 kişinin bu projeyi tamamlayabildiğini göz önüne aldığımızda, ne denli büyük bir başarı olduğu daha kolay idrak edebiliriz. Otoriteler tarafından, dağcılığın olimpiyat şampiyonluğu olarak adlandırılan bu başarısı için Tunç kardeşimi tebrik ediyor, Dünya’nın 14 zirvesinde Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırdığı için de teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
Sıradaki Haber
Maccabi Tel Aviv'de Robbie Keane dönemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Bakan Yerlikaya: Yollarda tedbirlerimizi aldık
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik
16:51
Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı
16:47
İsviçre Merkez Bankası dijital parayı test edecek
16:36
Kurban pazarlarında satışlar sürüyor
16:32
Ankaralılar tatilde mesire alanlarını tercih etti
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ