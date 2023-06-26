Çok Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 26.06.2023 15:53

MKE Ankaragücü'nün yeni sezon formasını altyapıdan yetişen futbolcular tanıttı

MKE Ankaragücü Sporcu Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi Akademi Direktörü Ümit Turmuş, yeni sezon formalarının tanıtımında altyapıdan yetişen ve A takım kadrosunda görev almaya başlayan 3 genç sporcunun görev almasının camiayı sevindirdiğini ifade etti.

MKE Ankaragücü'nün yeni sezon formasını altyapıdan yetişen futbolcular tanıttı

Turmuş, kulübün yeni yıl forma sponsorluk anlaşması için Umbro firmasıyla anlaştıklarını ve mükemmel bir forma tanıtım videosu yayınladıklarını belirtti.

Turmuş, tanıtımda altyapıdan yetişen ve A takım kadrosunda görev almaya başlayan 3 genç futbolcularının görev aldığını ifade etti.

"Bu gençlerimiz şanlı amblemimizi, formamızı ve camiamızı en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Bu arkadaşlarımızda eğitim süreçleri boyunca emeği olan geçmişten günümüze tüm antrenörlerimize teşekkürü borç bilirim. Dikkat çekmek istediğim konu, uluslararası bir spor malzemesi markasının, dünyada yayınlanan bir forma lansmanında, kulübümüzü tam anlamıyla temsil edebileceğini düşündüğüm öz değerlerine yer vermesidir. Bu durum, dünyada eşine az rastlanır bir uygulamadır ve genelde futbol kulüpleri bu tür tanıtımlarda takımın en popüler ve medyatik sporcularını tercih etmektedirler. Bu durum bizi sevindirirken, sorumluluğumuzun da ne kadar büyük olduğunu hatırlatmaktadır. Kulüpler doğru akıl ve ortaya koydukları vizyonla değer kazanır. Bu vizyonu açıkça kamuoyuna gösteren Başkanımız Sayın Faruk Koca ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim."

ETİKETLER
MKE Ankaragücü
Sıradaki Haber
Altuğ Çelikbilek Wimbledon elemelerinde 2. tura çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Bakan Yerlikaya: Yollarda tedbirlerimizi aldık
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik
16:51
Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı
16:47
İsviçre Merkez Bankası dijital parayı test edecek
16:36
Kurban pazarlarında satışlar sürüyor
16:32
Ankaralılar tatilde mesire alanlarını tercih etti
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ