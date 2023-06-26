Galatasaray Jupp Derwall'i andı

Kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Türk futbolunda yeni bir çığır açan, Galatasaray'ımızın ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski teknik direktörümüz Jupp Derwall'i aramızdan ayrılışının 16. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." denildi.

Türk futbolunda yeni bir çığır açan, Galatasarayımızın ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski teknik direktörümüz Jupp Derwall'i aramızdan ayrılışının 16. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/2n0nRGwbBD — #ŞampiyonGalatasaray (@GalatasaraySK) June 26, 2023