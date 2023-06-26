Parçalı Bulutlu 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 26.06.2023 15:22

Galatasaray Jupp Derwall'i andı

Galatasaray Kulübü, eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in vefatının 16. yılında bir anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Jupp Derwall'i andı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Türk futbolunda yeni bir çığır açan, Galatasaray'ımızın ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski teknik direktörümüz Jupp Derwall'i aramızdan ayrılışının 16. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." denildi.


ETİKETLER
Galatasaray
Sıradaki Haber
Göztepeli taraftarlardan Başkan Ankersen’e 5 farklı dilde istek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Bakan Yerlikaya: Yollarda tedbirlerimizi aldık
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik
16:51
Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı
16:47
İsviçre Merkez Bankası dijital parayı test edecek
16:36
Kurban pazarlarında satışlar sürüyor
16:32
Ankaralılar tatilde mesire alanlarını tercih etti
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ