Real Madrid Luka Modric'in sözleşmesini uzattı

11 sezondur Real Madrid'in formasını giyen Hırvat futbolcu Modric'in sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Modric, 2012 yılında transfer olduğu Real Madrid'de 488 maça çıkarken, 37 gol, 77 asistlik katkı sağladı.

Luka Modrid, Madrid temsilcisiyle 5 Şampiyonlar Ligi, 5 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 3 Lig, 2 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 23 kupa kazandı.

Hırvat yıldız, ayrıca 2018 Ballon d'Or, 2018 En İyi FIFA Oyuncu Ödülü 2018, 2017-2018 UEFA Yılın Oyuncusu Ödülü, 2017 Kulüpler Dünya Kupası gibi bireysel ödüllerin de sahibi oldu.

Modric, gelecek 9 Eylül'de 38. yaşını dolduracak.

Real Madrid geçtiğimiz hafta, diğer bir tecrübeli futbolcusu Toni Kroos'un da sözleşmesini bir yıl uzattığını açıklamıştı.

Kadrosundaki önemli futbolculardan Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Diaz ve Eden Hazard ile yollarını ayıran Real Madrid, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hızlı hareket ederek Fran Garcia, Brahim Diaz, Jude Bellingham ve Joselu'yu kadrosuna kattı.