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Spor
İHA 26.06.2023 13:35

Şener Özbayraklı 1 yıl daha Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Şener Özbayraklı 1 yıl daha Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, sezon sonu sözleşmesi biten Şener Özbayraklı ile 1 seneliğine anlaşma sağlandığını açıkladı.

"Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Şener Özbayraklı'ya, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

33 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon Başakşehir ile 10’u Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası, 5’i Konferans Ligi olmak üzere 19 maçta forma giyerken, gol veya asist üretemedi.

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