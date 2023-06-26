Beşiktaş'ta stoper arayışı devam ediyor

Beşiktaş’ı transferde hareketli günler bekliyor. Siyah beyazlılar, stoper takviyesi için bu hafta yoğun mesai harcayacak.

Daniel Amartey ve Vitor Tormena’ya teklif yapan yönetim beklemeye geçmişti. Bu iki futbolcuyla hafta içinde yeniden bir görüşme yapılacağı gelen haberler arasında.

Tormena ve Amartey’in yanı sıra Southampton forması giyen Lyanco Vojnovic da siyah beyazlıların gündeminde. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile önümüzdeki günlerde temasa geçilecek.

Emrecan Bulut için prensipte anlaşma

Stoper transferinde bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş, Somaspor ile Emrecan Bulut için prensipte anlaştı. Siyah beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 200 bin euro bonservis ücreti ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de Somaspor formasıyla 33 maça çıkan Emrecan 15 gol kaydetti.