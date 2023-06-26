Ümraniyespor Muhammed Mert ile anlaşmaya vardı

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonu Manisa FK'da geçiren Muhammed Mert ile prensip anlaşmasına varmış olup sağlık kontrollerin tamamlanmasının ardından transfer resmiyete kavuşacaktır." denildi.

Muhammed, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Hatayspor ile 3, Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK ile de 10 maça çıkmıştı.

Hoş geldin Muhammed!



Kulübümüz, geçtimiz sezonu Manisa FK’da geçiren Muhammed Mert ile prensip anlaşmasına varmış olup sağlık kontrollerin tamamlanmasının ardından transfer resmiyete kavuşacaktır. pic.twitter.com/kfFDcQ3jC1 — Ümraniyespor (@Umraniyespor) June 26, 2023

Paixao ile prensip anlaşmasına varıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA kanalıyla kulübe ihtarname gönderen ve verilen sürede parası yatırılmayınca serbest kalma hakkı kazanan Marco Paixao, Ümraniyespor ile prensip anlaşmasına vardı.

Ülkesinde tatilde olan tecrübeli golcünün temsilcisi İstanbul ekibiyle görüşmeleri son aşamaya getirdi. Transfer önümüzdeki günlerde açıklanacak.

[Fotoğraf: İHA]

Altay’da 4 kez gol kralı oldu

Portekizli futbolcu, İzmir temsilcisiyle 1. Lig’de 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 sezonlarında gol krallığında zirvede yer almıştı.

Öte yandan 38 yaşındaki oyuncunun, 5 sezondur formasını giydiği Altay’la 103 golü bulunuyor.