Düzceli yüzücüler Bartın’dan 24 madalya ile döndü

Bartın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Analig Yüzme Grup yarışması çekişmeye sahne oldu.

Çocuklar yarışmada madalya almak ve dereceye girebilmek için kulaç attı. 13-14 yaş Analig yüzme grup yarışmasında 20 sporcu ile Düzce il karması 14 yaş kızlarda üçüncü, 14 yaş erkeklerde dördüncü olarak toplamda 24 madalya aldı.

Aldıkları puan ile Düzceli Yüzücüler Sinop’ta düzenlenecek analig yarı final yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörleri Sercan Akbaş ve Ayşe Nergiz Kurt önderliğinde analige katılan sporcular Sinop’ta Düzce’yi temsil edecekler.