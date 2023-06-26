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Spor
AA 26.06.2023 12:20

Servet Çetin ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak

Kariyerinde Galatasaray ile Fenerbahçe formalarını da terleten eski milli futbolcu Servet Çetin, ilk teknik direktörlük tecrübesini Demir Grup Sivasspor'da yaşayacak.

Servet Çetin ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak
[Fotograf: AA]

Futbolculuk hayatına Kartalspor'da başlayan 42 yaşındaki Çetin, Göztepe, Denizlispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarının formalarını giydi.

Aktif kariyerinde TFF Süper Kupa'da 1, Türkiye Kupası'nda 59, Süper Lig'de 339 kez forma şansı bulan Çetin, bu periyotta 24'ü lig, 2'si kupa olmak üzere 26 defa gol sevinci yaşadı. Çetin, 2. Lig'de 51 kez forma giyerken, 1 kez de gol attı.

Kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray ile Süper Lig'de 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşayan Çetin, Galatasaray formasıyla bir kez de TFF Süper Kupa kazandı.

Savunmada görev alan Çetin, 52 kez giydiği A Milli Takım formasıyla 3 gol kaydetti.

Sivasspor'da Servet Çetin dönemi
Sivasspor'da Servet Çetin dönemi

4 takımda antrenör olarak görev yaptı

Futbolculuk kariyerini 2016 yılında sonlandıran Çetin, 2017 yılında Antalyaspor'un 15 yaş altı takımını çalıştırarak başladığı antrenörlük hayatına, daha sonra Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak devam etti.

Son 4 sezondur Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan Servet Çetin, kırmızı-beyazlı ekiple önemli başarılara imza attı.

Üst üste 3 sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele eden ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor'un teknik ekibinde yer alan Çetin, kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimine başlayacağı Sivasspor ile yeni başarılar kazanmayı hedefliyor.

Çetin, kırmızı-beyazlı ekiple 3 Temmuz Pazartesi günü resmi sözleşme imzalayacak.

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