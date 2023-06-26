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Spor
TRT Haber 26.06.2023 10:13

Sivasspor'da Servet Çetin dönemi

Demir Grup Sivasspor, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiğini açıkladı.

Sivasspor'da Servet Çetin dönemi

Sivasspor’da hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmış olan eski milli futbolcu Servet Çetin, yeni sezonda teknik direktör olarak kulübe hizmet verecek.

"Demir Grup Sivasspor’umuzda hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmış eski milli futbolcumuz Servet Çetin, yeni dönemde teknik direktör olarak kulübümüze hizmet verecek. 4 sezon kulübümüze en iyi şekilde hizmet veren Servet Çetin’in, hem Sivas’ı hem de mevcut oyuncu grubumuzu en iyi tanıyan isimlerden biri olarak, bu görevi layığıyla yerine getireceğine şüphemiz yoktur. 2017 yılından itibaren farklı takımlarda antrenör olarak görev yapmış hocamızın, artık bilgi birikimini teknik direktör olarak aktarmasının hem Sivas, hem de Türk futbolu için bir kazanç olacağını düşünmekteyiz. Servet Çetin hocamıza ve teknik ekibine güvenimiz tam olup, birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar dileriz."

İmza töreni 3 Temmuz’da

Diğer yandan Sivasspor’un yeni teknik direktörü Servet Çetin için 3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda imza töreni düzenlenecek.


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