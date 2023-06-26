Al-Hilal, Koulibaly'yi kadrosuna kattı

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante'den sonra Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde oynayacak ünlü futbolcular arasına bir isim daha eklendi.

Ligde geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Al-Hilal, Wolverhampton'dan Ruben Neves'i renklerine bağlamasının ardından Chelsea'den Koulibaly'yi de kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Koulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Koulibaly'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.