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Spor
AA 26.06.2023 10:05

Al-Hilal, Koulibaly'yi kadrosuna kattı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi transfer etti.

Al-Hilal, Koulibaly'yi kadrosuna kattı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante'den sonra Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde oynayacak ünlü futbolcular arasına bir isim daha eklendi.

Ligde geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Al-Hilal, Wolverhampton'dan Ruben Neves'i renklerine bağlamasının ardından Chelsea'den Koulibaly'yi de kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Koulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Koulibaly'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.


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