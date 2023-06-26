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Spor
AA 26.06.2023 09:55

TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonu Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı.

TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Yeni sezon öncesinde transfer dönemi bugün itibariyle resmen başlarken, Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre son şampiyon Galatasaray, en çok harcama limitine sahip takım konumunda.

Sarı-kırmızılı ekip, yüzde 30 sapma payıyla birlikte Galatasaray 1 milyar 926 milyon 591 bin TL harcayabilecek. Fenerbahçe'nin harcama limiti ise yine yüzde 30 sapma payıyla 1 milyar 920 milyon 867 bin TL.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Trabzonspor'un harcama limiti 1 milyar 290 milyon 388 bin TL olurken Beşiktaş, 1 milyar 72 milyon 157 bin TL harcama yapabilecek.

Öte yandan ligin yeni ekipleri Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor'un harcama limitleri ise 255 milyon 436 bin TL.

TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

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