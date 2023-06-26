Giresunspor Mustafa Kaplan ile anlaştı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörü Hakan Kurt ve yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularından Ali Sakal'ın da görev alacağı aktarılan açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.