Giresunspor Mustafa Kaplan ile anlaştı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörü Hakan Kurt ve yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularından Ali Sakal'ın da görev alacağı aktarılan açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan!— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) June 25, 2023
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