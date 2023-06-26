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Spor
AA 26.06.2023 09:09

Giresunspor Mustafa Kaplan ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşma sağladı.

Giresunspor Mustafa Kaplan ile anlaştı
[Fotograf: AA]

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörü Hakan Kurt ve yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularından Ali Sakal'ın da görev alacağı aktarılan açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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