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Spor
AA 25.06.2023 21:41

Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Gaziantep'te gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu
[Fotograf: AA]

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen güreşlere, 1250 güreşçi katıldı. Dün elemelerle başlayan müsabakalarda güreşçiler, dereceye girmek için mücadelesini sürdürdü.

Finalde Orhan Okulu ile Mehmet Yeşil Yeşil karşı karşıya geldi.

Final müsabakasını kazanan Orhan Okulu, Türkiye Yağlı Güreş Ligi Gaziantep etabının başpehlivanı oldu. Yağlı güreşlerde üçüncülüğü Mustafa Batu ve Hüseyin Gümüş paylaştı.

Dereceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını protokol üyeleri takdim etti.

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