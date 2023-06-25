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Spor
AA 25.06.2023 20:25

Judoda Türkiye mix takımı Portekiz'de bronz madalya kazandı

Portekiz'de sona eren Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye mix takım müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Judoda Türkiye mix takımı Portekiz'de bronz madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Odivelas kentindeki organizasyonun son gününde milli takımlar yarıştı.

Organizasyonda Türkiye mix takım müsabakalarında İtalya'yı mağlup ederek Avrupa 3.'sü oldu.

Türkiye bireysel mücadelelerde de 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı.


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