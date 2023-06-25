Judoda Türkiye mix takımı Portekiz'de bronz madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Odivelas kentindeki organizasyonun son gününde milli takımlar yarıştı.
Organizasyonda Türkiye mix takım müsabakalarında İtalya'yı mağlup ederek Avrupa 3.'sü oldu.
Türkiye bireysel mücadelelerde de 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı.
Türkiye, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası Mix Takım müsabakasında bronz madalya kazandı!— Judo Federasyonu (@turkjudo) June 25, 2023
Portekiz’in Odivelas kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası Mix Takım müsabakasında Türkiye Bronz madalya maçında İtalya’yı malup ederek Avrupa Üçüncüsü oldu!#judocadets pic.twitter.com/KvN6gK0Zm0