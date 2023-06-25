Kocaeli'de 3. Uluslararası Körfez Kupası Deniz Küreği yarışları yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde yapılan yarışlara 21 kulüpten 515 sporcu katıldı.
Master kategorisinde 4 bin metrelik, 19 yaş altı ve büyükler kategorisinde ise 6 bin metrelik parkurda yarışan kürekçiler, tek çifte (1X), iki çifte (2X) ve dört çifte dümencili (4X+) tekne sınıflarında kupa için mücadele etti.
Kategorilerine göre dereceye giren takımlar şunlar:
19 yaş altı kadınlar 1X: 1. Fenerbahçe B, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Fenerbahçe
19 yaş altı erkekler 1X: 1. Haliç Yelken ve Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Altınboynuz
19 yaş altı kadınlar 2X: 1. Fenerbahçe, 2. İstanbul Kürek, 3. Altınboynuz
19 yaş altı erkekler 2X: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. İstanbul Kürek, 3. Haliç Yelken ve Kürek
19 yaş altı kadınlar 4X+: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. TED Edirne Koleji, 3. Haliç Yelken ve Kürek
19 yaş altı erkekler 4X+: 1. Altınboynuz, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. İzmir Kürek
19 yaş altı mix 2X: 1. Kocaeli Sümerspor Kürek, 2. İstanbul Kürek, 3. Haliç Yelken ve Kürek
Kadınlar 1X: 1. Haliç Yelken ve Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor
Erkekler 1X: 1. İstanbul Kürek, 2. Haliç Yelken ve Kürek, 3. Sakarya Kürek ve Kano
Kadınlar 2X: 1. İstanbul Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Dalyan Su Sporları
Erkekler 2X: 1. İstanbul Kürek, 2. Kocaeli Sümerspor Kürek, 3. İstanbul Kürek B
Kadınlar 4X+: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. İzmir Kürek, 3. Altınboynuz
Erkekler 4X+: 1. İstanbul Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Kocaeli Sümerspor Kürek
Mix 2X: 1. Kocaeli Sümerspor Kürek, 2. İstanbul Kürek B, 3. Haliç Yelken ve Kürek
Master kadınlar 1X: 1. Kocaeli Sümerspor Kürek, 2. İzmir Kürek D, 3. Bursa Kürek
Master erkekler 1X: 1. İdealtepe Amatör Balıkçılar, 2. Kocaeli Sümerspor Kürek, 3. Pera Kürek
Master kadınlar 2X: 1. İdealtepe Amatör Balıkçılar, 2. Kocaeli Sümerspor Kürek, 3. İzmir Kürek C
Master erkekler 2X: 1. İdealtepe Amatör Balıkçılar B, 2. Sakarya Alesta, 3. İdealtepe Amatör Balıkçılar
Master mix 2X: 1. Kocaeli Sümerspor Kürek, 2. İdealtepe Amatör Balıkçılar, 3. Bursa Kürek
Master kadınlar 4X+: 1. İzmir Kürek B, 2. Kocaeli Sümerspor Kürek, 3. Kocaeli Sümerspor Kürek B
Master erkekler 4X+: 1. Galata Kürek, 2. Kocaeli Sümerspor Kürek, 3. Sakarya Alesta
Master Mix 4X+: 1. Galata Kürek, 2. Kocaeli Sümerspor Kürek, 3. Kocaeli Sümerspor Kürek B
Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya, kulüplere ise kupaları verildi.