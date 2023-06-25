Milli sporcular Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda 5 madalya kazandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyon sona erdi.

Türkiye, 190 ülkeden 7 bin sporcunun katıldığı organizasyonda 3x3 karma basketbol, yüzme, atletizm ve bocce dallarında 4 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 11 sporcuyla mücadele etti.

Son dönemin en iyi performansını sergileyen Türkiye 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere oyunlarda 5 madalya kazandı.

Atletizmde Ayşe Başaran, durarak uzun atlama ve 100 metrede şampiyon olarak organizasyonu çifte altın madalyayla tamamlamayı başardı.

3x3 Karma Basketbol Takımı gümüş madalya alırken, durarak uzun atlamada Alper Aydoğdu ve bocce branşında Fatmanur Gündüz bronz madalyanın sahibi oldu.​​​​​​​