Eyüpspor gözünü yıldızlara dikti

Geride kalan sezon Süper Lig'in kapısından play-offlarda dönen eflatun-sarılılarda hedef yeni sezonda şampiyonluk.

Transferde gaza basan Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Spor Toto Süper Lig kulüplerini bile kıskandıracak hamleler yapıyor.

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde transfere hızlı giren İstanbul ekibi, Pendikspor'dan Adrien Regattin, Medipol Başakşehir'den tecrübeli sol bek Caner Erkin ile sözleşme imzaladi.

Eyüpspor, geçen sezonu kiralık olarak MKE Ankaragücü'nde geçiren Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç ile de görüşmelerini sürdürüyor. Antalyalı ve Kılınç'ın bonservisleri Galatasaray'da bulunuyor.

Eyüpspor, Arda Turan'nın Atletico Madrid'ten arkadaşı olan ve son olarak Wolverhampton'ın formasını giyen dünyaca ünlü forvet Diego Costa ve Konyaspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli santrfor Mame Diouf ile de ilgileniyor.