Milli tenisçi İpek Öz İsveç'te şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Ystad kentinde toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden İpek Öz, tek kadınlarda şampiyon oldu.

Milli tenisçi, finalde Avustralyalı Astra Sharma ile karşılaştı.

1 saat 19 dakika süren maçı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan İpek, W40 düzeyinde ilk, toplamda beşinci tekler şampiyonluğunu elde etti.